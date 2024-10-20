سيارة مسرعة تدهس 8 لاعبين من فريق 6 أكتوبر للدراجات بالطريق الصحراوي

أصيب 8 لاعبين من فريق 6 أكتوبر للدراجات عقب اصطدام سيارة بهم أثناء تمرين الفريق علي الطريق الصحراوي بالجيزة.

إصابة 8 لاعبين من فريق 6 أكتوبر للدراجات

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود مصابين علي الطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعدد من لاعبي فريق 6 أكتوبر للدراجات أثناء تمرين الفريق علي الطريق الصحراوي، نتج عن الحادث إصابة 8 لاعبين جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيا الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.