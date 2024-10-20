وزير الصحة: الاستثمار في البنية التحتية ليس بدعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الاستثمار في البنية التحتية ليس بدعة بل يعد أساساً للتقدم، مشيراً إلى أن جميع الدول التي حققت النجاح عبر التاريخ أولت اهتماماً كبيراً لهذا الجانب.

وأشار إلى ما قاله مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، حول ضرورة وجود بنية تحتية قوية لتعزيز التنمية البشرية.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث استشهد بكلام بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم.

وأضاف عبدالغفار أن المحللين الأكاديميين توصلوا الى ان فكرة إلى أن التقدم الاقتصادي يعتمد على خمس مراحل رئيسية، وفقاً لنموذج رستو، تبدأ من مجتمع زراعي بسيط، وتنتقل إلى مراحل متقدمة تشمل تطوير العلوم والتكنولوجيا، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتكوين طبقة من المستثمرين والمفكرين، حتى تصل إلى مرحلة الانطلاق حيث يتحقق النمو الاقتصادي.

وفي ختام حديثه، أكد عبدالغفار أن مصر تمر حالياً في المرحلة الرابعة من هذا النموذج، حيث تسعى لتحقيق استثمارات ضخمة، وإصلاحات اجتماعية، وازدهار في التجارة الخارجية، استعداداً للانتقال إلى مرحلة الاستهلاك الواسع.