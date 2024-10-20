رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إعداد خريطة لمرفق مياه

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعاً لمناقشة اعداد خريطة لمرفق مياه جامعة جنوب الوادي بحضور طروب طلبه امين الجامعة المساعد وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد والدكتور حسين مغربي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والدكتور حسن صافي من كليه الهندسة ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة

حيث ناقش رئيس الجامعة في الاجتماع التهديدات التي قد تؤدي الى انقطاع المياه عن المدن الجامعية بالجامعة وايضا الخطة الموضوعة لمواجهة مشكلة انقطاع المياه عن المدن الجامعية وعن كليات الجامعة وايضا المستشفيات الجامعية

وطالب رئيس الجامعة بضرورة تدعيم شبكة مياه الجامعة بخزانات مياه ومحطة رفع لمواجهة الاستهلاك العالي للمدن الجامعية والمستشفيات والتوسعات الجامعة الحالية والمستقبلية