ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إعداد خريطة لمرفق مياه

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعاً لمناقشة اعداد خريطة لمرفق مياه جامعة جنوب الوادي بحضور طروب طلبه امين الجامعة المساعد وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد والدكتور حسين مغربي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والدكتور حسن صافي  من كليه الهندسة ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة
حيث ناقش رئيس الجامعة في الاجتماع التهديدات التي قد تؤدي الى انقطاع المياه عن المدن الجامعية بالجامعة وايضا الخطة الموضوعة لمواجهة مشكلة انقطاع المياه عن المدن الجامعية وعن كليات الجامعة وايضا المستشفيات الجامعية
وطالب رئيس الجامعة بضرورة تدعيم شبكة مياه الجامعة بخزانات مياه ومحطة رفع لمواجهة الاستهلاك العالي للمدن الجامعية والمستشفيات والتوسعات الجامعة الحالية والمستقبلية

المستشفيات الجامعية المدن الجامعية رئيس جامعة جنوب الوادى جامعة جنوب الوادي كلية الهندسة مدن الجامعية مستشفيات الجامعية محطة رفع