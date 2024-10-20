السوبر المصري.. بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب "آل نهيان" لمواجهة الزمالك

تحركت بعثة فريق نادي “بيراميدز” من فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة من أجل مواجهة الزمالك في السوبر المصري للأبطال.

ويلتقي “بيراميدز” مع الزمالك في الرابعة وخمس دقائق من عصر اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار نصف نهائي السوبر.

وكان المهندس ممدوح عيد رئيس نادي “بيراميدز” في وداع اللاعبين وطالبهم بضرورة الفوز والعبور للمرحلة النهائية من البطولة.

قائمة “بيراميدز” في السوبر المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس