عبدالغفار: الذكاء الاصطناعي جزء من جهود البناء والتنمية والتطوير داخل الدولة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز ملف التنمية البشرية، لافتا أنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي كجزء من جهود البناء والتنمية والتطوير داخل الدولة .

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، فى نسخته الثانية، أن ما فعلته مصر من تبني للمشاريع الضخمة خلال العشر سنوات فى كل المجالات، كان محل تقدير من المؤسسات الدولية بشكل كبيرز

وأشار وزير الصحة، إلى أن هناك تحسين لمستوي المعيشة وجودة الحياة وتوفير لفرص عمل وزيادة الدخل وتعزيز التعليم وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم، بحسب رأى المؤسسات الدولية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC'24)، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال دعم النمو المستدام والحكومة الفعالة، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".