لليوم الثالث على التوالي.. محافظ الغربية يتفقد المواقف للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة الجديدة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لانتظام العمل داخل مواقف مراكز ومدن المحافظة و التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة الغربية صباح الجمعة، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وشدد محافظ الغربية على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائقين والركاب في الوقت ذاته .

وأشار الجندي الى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع لحظة بلحظة حالة حركة النقل والمواصلات بشكل عام وكذا محطات الوقود، للاطمئنان على الحالة العامة وعدم المغالاة في الأسعار.

وناشد الجندي المواطنين، بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على ارقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنه من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم " على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)

وفي سياق آخر وجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.