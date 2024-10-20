عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يُغطي مصر بالكامل بحلول 2030

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الاستثمار بالقطاع الصحي، أمر أساسي للتنمية البشرية في المجتمع.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التامين الصحي الشامل، كلف مصر 51 مليار للمرحلة الاولي، 120 مليار للمرحلة الثانية.

ونوه بأن منظومة التأمين الصحي الشامل من المفترض أن تغطي مصر بالكامل بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن المشاريع في قطاع الصحة ساهمت في توفير فرص عمل جديدة للشباب.