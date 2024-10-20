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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

إزالة ١١ حالة تعدي
إزالة ١١ حالة تعدي بمساحة 14 فدان علي أرضية وسكنية بالشرقية
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٤ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 675 مترمباني و7 حالات تعدي بمساحة 14 فدان و16 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة .

وتابع محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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