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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"عبد الغفار": 94 مليون مواطن استفاد بالمبادرات الرئاسية في كل المحافظات

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
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قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة وصلت لأكثر من 14 مبادرة، حققنا فيها نجاحات كبيرة ولعل أهمها خلو مصر من فيروس سي والمالاريا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال كلمته بافتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح  السيسي ، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرات الرئاسية، استفاد بها حوالي 94 مليون مواطن في كل المحافظات.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتطوير القطاع الطبي في مصر، منذ أكثر من عشر سنوات، فالطريق طويل ويحتاج للصبر، ونعمل كل هذا من أجل المواطنيين.

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء فيروس سي والمالاريا المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية