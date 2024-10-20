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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصحة يشكر السيسي على الدعم المستمر لقضايا السكان والتنمية البشرية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
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تقدم عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقدمه من دعم مستمر لقضايا الصحة والسكان والتنمية البشرية، وذلك ضمن الهدف الأشمل الذي يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف «عبدالغفار» خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المؤتمر العالمي للسكان والصحة يتزامن مع مرور 30 عامًا على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا في ظل التحديات التي واجهها العالم خلال 3 عقود ماضية.

عبدالغفار وزير الصحة والسكان قضايا الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة