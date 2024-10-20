وزير الصحة يشكر الرئيس على الدعم المستمر لقضايا التنمية البشرية

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يقدمه من دعم مستمر لقضايا الصحة والسكان والتنمية البشرية، وذلك ضمن الهدف الأشمل الذي يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.



وأضاف «عبدالغفار» خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المؤتمر العالمي للسكان والصحة يتزامن مع مرور 30 عامًا على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا في ظل التحديات التي واجهها العالم خلال 3 عقود ماضية.