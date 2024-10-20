وزير الصحة: نعمل على طرح مناهج جديدة للتعامل مع قضية السكان

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن وزارة الصحة تعمل علي طرح مناهج جديدة للتعامل مع قضية السكان.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان، النسخة الثانية هذا العام، تحت عنوان القضية السكانية والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اطلقت واحدة من اهم المبادرات برعاية رئيس الجمهورية وهي مبادرة التنمية البشرية، لافتا الس استكمال المسيرة في رأس المال البشري، والمشروع القومي للتنمية البشرية في المستقبل.

تابع أن الدولة عملت في مشروعات تكلفت ١٠ تريليون جنيه، موضحا أنه تم العمل في جميع الملفات بالتوازي مع بعضها، وبلغت مشروعات الصحة 1300 مشروع، بتكلفة 177 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الصحية.

وتابع : “بلغت قيمة الانفاق علي التعليم قبل الجامعي تريليون جنيه، وفي الحماية الاجتماعية ٢٠٠ مليار جنيه، وحياة كريمة التي شملت ٥٢ مركز في ١٤٨٢ قرية”.