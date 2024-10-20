اليوم.. الزمالك وبيراميدز "مواجهة المعنويات المرتفعة"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الرابعة وخمس دقائق، من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "آل نهيان"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك الذى يستضيف نظيره بيراميدز، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الزمالك في تلك البطولة، بعد أن مُنح البطاقة الذهبية، التي يمنحها منظمو البطولة لإشراك فريق رابع، بينما يشارك فريق بيراميدز فى تلك البطولة بصفته بطلاً لبطولة كأس مصر فى نسختها الأخيرة.

وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة لمواجهة الفائز من مواجهة الأهلى وسيراميكا كليوباترا، فى المباراة النهائية، والتى من المقرر أن تقام يوم الخميس القادم والموافق 24 أكتوبر الجارى.



جوميز يعتمد على خطط فنية..

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر يوم الخميس الماضى، ويترأسها الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وشهدت الأيام الماضية حالة من التركيز الشديد في تدريبات القلعة البيضاء، وذلك لمواصلة حصد البطولات، فى ظل الحالة النفسية التى يتمتع بها لاعبو القلعة البيضاء فى تلك الفترة، بعد أن حصدو بطولة كأس السوبر الأفريقي، أمام الغريم التقليدى الأهلى، فى مباراة جاءت تحت عنوان "سوبر القرن الأفريقى".

واعتمد البرتغالى جوزية جوميز فى المعسكر الأخير للقلعة البيضاء، على تجريب عدد كبير من اللاعبين فى عدة مراكز، بعد أن خاض ثلاث مبارايات ودية، وكانت نتائجها مقلقة لجماهير ومجلس إدارة الزمالك، إلا أن المدير الفنى رفض ذلك القلق، وأكد أنه هو المسئول عن ذلك، وأنها كانت مواجهة لأجل تطبيق بعض الخطط الفنية.

ويحث جوميز اللاعبين على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ عملية الضغط الجماعي على بيراميدز، بأشكال مختلفة، مستغلال الأفضلية التى يتمتع بها فى الفترة الأخيرة فى وسط الملعب.

ويغيب دونجا عن صفوف الزمالك، لخضوعه لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل العودة من جديد للتدريبات الجماعية.



يورتشيتش يضع نقاط ضعف الأبيض هدفًا له..

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق بيراميدز اللقاء، وهو على أتم الاستعداد لبطولة السوبر المصري، بعدما خاض معسكرا خارجيا في تركيا، شارك خلاله جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين الدوليين الذين تواجدوا مع منتخب مصر ومنتخب المغرب وبوركينا فاسو والكونغو في الأجندة الدولية للمنتخبات خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

إلا أنه بعد انتهاء فترة التوقف الدولى، اكتملت صفوف الفريق السماوي بانتظام الثلاثي الدولي محمد حمدي وإبراهيم عادل ومحمود صابر بعد المشاركة مع منتخب مصر في مواجهة موريتانيا، وعودة الثلاثي الأجنبي فيستون مايلي ومحمد الشيبي وبلاتي توريه من المشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا.

ويسعى الكراوتي يورتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لتحقيق نتيجة إيجابية فى تلك المباراة، خاصة أنه أكد خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، أنه عمل على دراسة فريق الزمالك جيدا ووضع خطة المواجهة القوية في نصف نهائي بطولة السوبر لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب.

وطالب يورتشيتش لاعبي بيراميدز، بالتركيز والحماس في مواجهة الزمالك، الذى هو الآخر سيخوض المباراة بمعنويات كبيرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

وعمل يورتشيتش فى الفترة الأخيرة على وضع خطة مواجهة الزمالك وكيفية إيقاف خطورة مفاتيح لعب المنافس خاصة النجم عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق، أحمد السيد "زيزو"، اللذان يعتبران أهم أوراق الزمالك ومصدر خطورة دائما بالإضافة لأوراقه الهجومية.

ويعتمد بيراميدز على استغلال أخطاء خط دفاع ووسط الزمالك، كما حث الكرواتى لاعبيه على استغلال الفرص أمام مرمى الفريق الأبيض، مستغلا سرعات لاعبيه في الخط الأمامي.

ووضعت إدارة نادي بيراميدز، مكافآت مالية كبيرة للاعبي الفريق في حال تخطى الزمالك والتأهل إلى نهائي كأس السوبر، وفى حال التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال، سيتم مضاعفة المكافآت.

