وزير الصحة: إنجاز 1300 مشروع بالرعاية الصحية بـ 177 مليار جنيه

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أنجزت 1300 مشروع في قطاع الرعاية الصحية بتكلفة بلغت 177 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الصحية.

وأكد أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت تكلفتها 10 تريليونات جنيه، ولها تأثير كبير على ملف التنمية البشرية.

كما أشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة والرعاية الصحية والتعليم، مشددًا على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية.