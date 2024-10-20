السوبر المصري.. مران بدني خفيف للاعبي لأهلي في فندق الإقامة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج خاص للاعبين استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتقرر خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف بفندق الإقامة، ضمن برنامج الأحمال الذي تم الاتفاق عليه لتجهيز الجميع بشكل مناسب

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا على استاد محمد بن زايد وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، ويلتقي يوم الخميس الموافق الـ 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.