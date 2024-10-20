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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
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تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي في السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في طريقها إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمناقشة آخر التعليمات الخاصة بالاستعداد للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق  الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد، في اللقاء المقرر إقامته على استاد محمد بن زايد

، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – رامي ربيعة – أشراف داري – يحيى عطية الله .
خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور- عمر الساعي.
خط الهجوم: وسام أبو علي- بيرسي تاو- حسين الشحات.

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