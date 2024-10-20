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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان.. فيديو

إسرائيل وحزب الله
إسرائيل وحزب الله
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان"، إذ أصاب التصعيدُ اقتصاد لبنان المترنح في مقتل وسط توقعات بأن تتجاوز خسائره نظيرتها المسجلة في حرب 2006.

العدوان الإسرائيلي جاء ليضيف إلى جملة المصائب في لبنان، البلد الصغير المنكوب الذي ظلّ لسنوات تحت قبضات أزمات سياسية واقتصادية عمقت خسائره بين انهيار العملة وغلاء المعيشة وارتفاع نسب الفقر.

ويرجح محللو pmi أن يتجاوز الضرر المادي المباشر للمواجهات في الجنوب اللبناني 5 مليارات دولار بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، وهو ما يتجاوز الخسائر المباشرة لحرب عام 2006 البالغة مليارين و8 ملايين دولارات.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جانبه توقع تراجع الاقتصاد اللبناني بشكل إضافي في العام الحالي بنسبة 1% بسبب الظروف الجيوسياسية، لاسيما التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله.

إسرائيل وحزب الله الازمة الاقتصادية في لبنان اقتصاد لبنان