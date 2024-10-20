كوريا الشمالية تتهم الأمين العام للأمم المتحدة بازدواجية المعايير

انتقدت كوريا الشمالية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن أهمية ضبط النفس فيما يتعلق بهدم الطرق بين الكوريتين الأسبوع الماضي، كما دعت إلى إدانة تسلل طائرات بدون طيار من سول إلى بيونج يانج.



ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم /الأحد/، عن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشئون المنظمات الدولية كيم سون كيونج قوله: إن "النظام في بيونج يانج يرفض تماما دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن ضبط النفس ".

كما اتهم كيونج، الأمين العام للأمم المتحدة بازدواجية المعايير، حيث إنه لم يعلق على انتهاك سيادة كوريا الشمالية بتسلل طائرات بدون طيار من قبل جارتها الجنوبية إلى بيونج يانج عدة مرات.

وأضاف أن هدم أو بناء الطرق والسكك الحديدية على أراضي بلاده يقع ضمن الحق السيادي لنظام بيونج يانج، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلامية رسمية في كوريا الشمالية.