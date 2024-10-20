عبد الغفار: الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته أثناء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلته قناة «اكسترا نيوز»، أننا نعمل بكل جهد لتحقيق الأهداف السكانية والتنموية.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ، الذي يُعقد بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحت شعار “التنمية البشرية”، من أجل مستقبل مستدام"، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال دعم النمو المستدام والحكومة الفعالة، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.

يسعى المؤتمر إلى الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، عبر تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة لإيجاد حلول لمواجهة التحديات العالمية. كما يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية والعدالة من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتمكين المجتمعات، مع التركيز على بناء مستقبل مرن ومستدام يواجه التحولات السكانية والتحديات المناخية.