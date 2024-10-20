ألمانيا: اعتقال شخص بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة الإسرائيلية ببرلين

أعلنت السلطات الألمانية اعتقال شخص يشتبه في علاقته بتنظيم "داعش" لمواجهته اتهامات تتعلق بالتخطيط لهجوم على السفارة الإسرائيلية في العاصمة برلين.



وذكرت شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية أنه من المقرر أن يمثل شخص يشتبه في ارتباطه بتنظيم (داعش) أمام أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الأحد بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وبحسب الشبكة، اعتقل المشتبه به في بلدة "بيرناو" خارج العاصمة برلين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة العدل الفيدرالية في مدينة "كارلسروه" في وقت لاحق اليوم.

وفي بيان، قال مكتب المدعي العام إن المواطن الليبي كان ينوي تنفيذ "هجوم كبير بالأسلحة النارية على السفارة الإسرائيلية في برلين".

وأضاف: "للتخطيط للهجوم، تبادل المشتبه به معلومات مع عضو في داعش في دردشة على تطبيق للمراسلة".

بدوره، أكد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في برلين وجود مخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية بينما أعرب السفير الإسرائيلي ببرلين رون بروسور عن شكره للسلطات الأمنية الألمانية لضمانها أمن السفارة.