التحفظ على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة شاب بحادث في الصف

صرحت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب يبلغ من العمر 35 عامًا ويُدعى "وليد. س. ع. أ" وكشفت التحقيقات أن الشاب لقى مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء سيره في الشارع بقرية الشرفا بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، وسلمت النيابة جثمانه إلى ذويه، عقب توقيع الصفة التشريحة للجثمان، واتخاذ كافة الإجراات القانونية اللازمة، كما تحفظت النيابة على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، وتبين أنه يبلغ من العمر 16 عامـًا، وفتحت النيابة تحقيقات موسعة معه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث.

حادث تصادم بقرية الشرفا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوجود حادث مروري ووجود متوفي بقرية الشرفا بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سيارة نقل بشاب مما تسبب في مصرعه في الحال جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.