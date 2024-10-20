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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا خلال فعاليات "مؤتمر السكان"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "أنت البداية" خلال افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

 استعرض الفيلم تفاصيل المشروع القومي للتنمية البشرية، مُبرزًا التقدم المحقق في مجالات الإصلاح والتنمية لبناء الإنسان المصري على مدار السنوات العشر الماضية.

يسعى المؤتمر إلى الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، عبر تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة لإيجاد حلول لمواجهة التحديات العالمية. كما يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية والعدالة من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتمكين المجتمعات، مع التركيز على بناء مستقبل مرن ومستدام يواجه التحولات السكانية والتحديات المناخية.

 يُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم ا تسجيلي ا بعنوان أنت البداية المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية