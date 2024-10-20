الصحة العالمية تدعو مجددا إلى حماية المستشفيات داخل قطاع غزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مجددا إلى حماية المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل داخل غزة، وذلك في أعقاب تقارير عن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت منشأتين للرعاية الصحية في شمال القطاع.



وقال جيبريسوس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ - " إن الأعمال العدائية في محيط المستشفيات يمكن أن يجعلها غير قادرة على العمل بسرعة حيث إنه سيكون من الصعب والخطير الوصول إليها، مجددا مطالبته بحماية مقدمي الرعاية الصحية".

وطالب جيبريسوس بوقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح بالوصول المستمر والآمن إلى جميع المرضى والعاملين في المجال الصحي.

تأتي هذه التطورات في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة في شمال قطاع غزة.