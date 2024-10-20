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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأردنية: استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية يهدد بمزيد من التصعيد

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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ادانت الخارجية الاردنية، اليوم الأحد، اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وطالبت الأردن إسرائيل وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدةً، أنّ استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية يهدد بمزيد من التصعيد والتدهور ويدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية.

وطالبت الخارجية الأردنية، بموقف دولي واضح وإجراءات حازمة تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وتوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

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