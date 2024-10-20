ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصرى.. جوميز يعلن خريطة الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى ستاد آل نهيان بنادي الوحدة  في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، الثانية عصراً بتوقيت مصر، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.
وسيتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر، على أن يحصل اللاعبون على راحة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

السوبر المصري جوميز خريطة الزمالك برنامج الزمالك كأس السوبر