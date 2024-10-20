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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أسواق منية النصر

للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتقديم الخدمات الطبيه للمرضي

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الدقهلية على الأسواق
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قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد بجوله مفاجئة بمدينة منية النصر للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتقديم الخدمات الطبيه للمرضي والمترددين ، حيث تفقد سوق الخضار والفاكهة لمتابعة الأسعار ، كما تفقد العمل داخل أقسام مستشفي منية النصر المركزي والتقي بالمواطنين المترددين واستمع الي آرائهم حول الخدمه المقدمه ووجه بسرعة إنهاء إجراءات علاج علي نفقة لإحدي المواطنات .
وشدد اللواء " مرزوق " علي رئيس مدينة منية النصر بإلزام البائعين بالإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين لمحاربة غلاء الأسعار ، وكلفه بتكثيف المرور علي الأسواق والمنافذ ومراجعة جميع الأسعار.
ووجه" المحافظ " لمدير مستشفي منية النصر بتقديم الرعايه الطبيه للمرضي والمترددين علي أكمل وجه وانهاء قوائم الإنتظار وتوفير الادويه والمستلزمات وحسن استقبال التعامل مع المرضي واستقبال المواطنين . 
كما وجه اللواء " مرزوق " لرئيس منية النصر بتكثيف العمل داخل كافة القطاعات الخدمية وتقديم جميع الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم ، وتكثيف العمل في ملف النظافة والتصالح علي مخلفات البناء .

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