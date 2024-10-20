رئيس دمياط الجديدة يتابع مواقف السيارات ويناشد الركاب الإبلاغ عن المخالفات

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة اليوم الأحد، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار.



استهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين.

عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة.



واستوقف رئيس الجهاز، عدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومدى توافر السيارات، مؤكدا لهم أن يكونوا إيجابيين، ويشاركوا الجهاز فى متابعة ورصد المخالفات والإبلاغ عن السيارات المخالفة، حيث أنهم عنصر رئيسى فى الحل ، والتشديد عليهم بعدم الرضوخ لأى محاولة إستغلال، أو دفع أية زيادة فى تعريفة الركوب المقررة، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لمسئولى المواقف بالمدينة، بالدفع بسيارات وباصات أكثر، وقت الذروة، بالتنسيق مع وحدة المرور.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تنسيق بين مسئولي المواقف بالمدينة وقسم مرور دمياط الجديدة،لتكثيف الحملات الرقابية بالموقفين الشرقى والغربى والميادين،لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين لمنع أي محاولات لإستغلال المواطنين.

وناشد رئيس الجهاز، سكان المدينة وروادها، بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي تم الإعلان عنها، والإبلاغ عن أي مخالفة من جانب السائقين على الخط الساخن( 136)، لإتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

فى السياق ذاته شدد رئيس الجهاز، على ضرورة إلزام السائقين بوضع إستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي للسيارة، على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقًا للزيادات الجديدة للبنزين والسولار، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأكد رئيس الجهاز، علي أنه لن يكون هناك تهاون مطلقاً مع أي سائق يخالف التعريفة المقررة، ويقوم بتقسيم خطوط السير، وسيتم فرض غرامات مالية، وإلغاء خط السير نهائياً في حالة تكرار المخالفة .

كما وجه رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام سائقي السيارات بأماكن الإنتظار المخصصة، وعدم التواجد خارج الموقف لتجنب حدوث أى تكدس يعيق حركة المرور ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة بالموقف والمنطقة المحيطة به ، وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين من الموقف،والتعامل بحسم للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

ولفت إلى أن تلك الجولة التفقدية، تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال بالمدينة،وتوفير جودة حياة لسكان المدن الجديدة.