ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يشدد على تصحيح الأخطاء الإملائية لطلاب المرحلة الإعدادية.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على ضرورة الاهتمام بتصحيح بعض الأخطاء الإملائية لطلاب المرحلة الإعدادية في مادة اللغة العربية وذلك بمدرسة محمد مهران الرسمية للغات.

كما شدد، خلال جولته بمدرسة الشهيد محمد الحسيني، على ضرورة مراجعة موقف تسليم الكتب المدرسية وتسليم الكتب لمن لم يتسلمها من الطلاب.

والتقى خلال تفقده مدرسة الرسوة الأساسية، أولياء الأمور واستمع لآرائهم حول بعض المعوقات والمشاكل التي قد تواجه الطلاب، موجها بضرورة التواصل المباشر مع مدير المدرسة، لإيجاد حلول فورية ومنطقية لتوفير عام دراسي هادئ ومميز لطلاب المدرسة.

IMG-20241020-WA0018
IMG-20241020-WA0018
IMG-20241020-WA0016
IMG-20241020-WA0016
IMG-20241020-WA0013
IMG-20241020-WA0013
IMG-20241020-WA0017
IMG-20241020-WA0017
الأخطاء الإملائية التربية والتعليم اللغة العربية المرحلة الإعدادية بورسعيد