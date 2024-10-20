عمره يوم.. حفار قبور يعثر على جثمان رضيع بجبانة القرايا جنوب الأقصر

عثر أحد الحفارين في جبانة القرايا جنوب الأقصر، على جثمان طفل حديث الولادة أثناء عمله بتفقد الجبانة، في مشهد أصابه بالذهول، وعلى الفور توجه إلى الأجهزة المعنية للإبلاغ عن الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثمان طفل حديث الولادة

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، بلاغاً يفيد بورود بلاغ من حفار قبور أنه أثناء تفقده المقابر عثر على طفل بجوار أحد المقابر، وعندما قام بتفحصه وجده جثة هامدة بجوار مقابر السلطان عبدالجليل بمقابر قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

الشرطة تنتقل إلى مكان البلاغ

وعلى الفور انتقل النقيب محمود درويش معاون مباحث مركز شرطة إسنا والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث ليتبين العثور على جثمان رضيع بعمر يوم، يرتدي شورت وتيشيرت وحفاضة أطفال، وقد تم لفة بكوفرتاية ووضعه بين مقابر قرية القرايا التابعة لمركز إسنا.

وبالكشف الطبي، بمعرفة الدكتور عاطف أبو العزايم رئيس مكتب الصحة، تبين أن الطفل توفي منذ ساعات ولا آثار لأي شبهة جنائية أو نبش حيوانات، وجار انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقة.

ونقل مرفق إسعاف الأقصر جثمان الرضيع إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.

كما تم اصطحاب عدد من الشهود إلى مركز شرطة إسنا، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تكثيف الجهود لمعرفة هوية ملقي الطفل

وتقوم قوات الشرطة بتكثيف الجهود والتحريات في الأماكن والشوارع القريبة بالمقابر، لتتمكن من معرفة وتحديد هوية من قام بإلقاء الطفل بجبانه القرايا.