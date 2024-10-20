البابا تواضروس يقرر تأجيل السيمنار العاشر

قرر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تأجيل السيمنار العاشر إلي حين إشعار أخر، وذلك بعد الجدال الذي دار على مواقع التواصل الإجتماعي علي بعض المشاركين في المؤتمر، كما قرر قداسته بدعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لبحث ومراجعة الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.

جاء ذلك القرار ضمن بيان نشر لقداسته على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية.

وجاء نص البيان كالاتي:

اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا (١كو ١٣: ٨)

- بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس تقرر تأجيل السيمينار العاشر الذي كان يجري الترتيب لعقده الشهر المقبل، إلى وقت آخر، لمزيد من الدراسة والإعداد، مع الاعتذار لكافة المحاضرين.

جدير بالذكر أن السيمينار ليس اجتماعًا رسميًّا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش فيه أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويًّا برئاسة البابا البطريرك.

هذا وقد قرر قداسة البابا دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للاجتماع قريبًا لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.

وسلامًا وبنيانًا لكنيسة الله...