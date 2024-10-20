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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس: الخدمة هي أسلوب الحياة المسيحية

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أشار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في كلمة له خلال القداس الاحتفالي  اليوم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الى ان "الرب يسوع يكشف افكار ورغبات واسقاطات قلوبنا ويكشف عن توقعاتنا للمجد والسلطة"، لافتا الى ان الرب يسوع يساعدنا لكي لا نفكر بعد الان بحسب معايير العالم بل بحسب اسلوب الله.

وأضاف البابا: يسوع يجعل من نفسه اخيرا ليجعل الاخرين اولين، ويمكننا ان نتعلم اسلوب الله اي الخدمة، وبالكلمات الثلاث القرب والشقفة والحنان فالله يقترب لكي يخدم ويشقف كي يخدم ويتحلى بالحنان ليخدمنا.

واعتبر البابا فرنسيس أن الخدمة هي اسلوب الحياة المسيحية والخدمة تولد من المحبة.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان القداس الاحتفالي القديس بطرس