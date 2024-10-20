ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بيض وجبن.. خروج مصابي وجبة العشاء الفاسد في أطفيح

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خرج بعض المصابين تباعًا من المستشفى المركزي بأطفيح، عقب تحسن حالتهم الصحية، وذلك بعدما أصيب 12 شخصا من أسرة واحدة بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة عشاء فاسدة داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

إصابة 12 شخصا بتسمم في أطفيح

تلقي المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود حالات تسمم داخل منزل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 12 شخصًا من أسرة واحدة بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة بيض وجبن على العشاء، وشعروا بحالات إعياء جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

أطفيح وجبة عشاء فاسدة المصابين الإسعاف الصحية المستشفى المركز الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية