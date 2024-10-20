إسرائيل تستهدف 15 بلدة على الحدود مع لبنان منذ إعلان العملية البرية

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 15 بلدة على الحدود مع لبنان خلال الأيام الماضية منذ إعلان العملية البرية في الجنوب اللبناني.

وفي 30 سبتمبر 2024 ، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن وحدات كوماندوز خاصة من الجيش توغلت في الجانب اللبناني.

وأفاد سكان محليون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية بقصف عنيف وصوت طائرات مروحية وطائرات مسيرة في السماء كما أشارت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين في محيط مدينة صيدا جنوبي لبنان.