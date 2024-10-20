الإمارات: رأس الحكمة درة تاج استثماراتنا في العالم من بين 90 دولة

أفاد تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية، بأن قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء الحكومية أو الخاصة، قدرت في بداية هذا العام بنحو 2.5 تريليون دولار.

وذكرت الوكالة أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، يمثل تتويجا للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.

ويتضمن المشروع، تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة، والترفيه، والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة، كما يتضمن المشروع منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.

ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ووفقا لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع، قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالميا.

وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية، على نطاق واسع عربيا وإقليميا وعالميا، وتشمل نحو 90 دولة. على سبيل المثال، بلغ حجم الاستثمار الإماراتي في العربية السعودية 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022. وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي يقدر بنحو 15 مليار دولار. وتعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، بقيمة تبلغ 22.5 مليار دولار.

وتعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.