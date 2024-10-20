وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يصل إلى دمشق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد وصل إلى دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ويجري مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

من جهته، استقبل الأسد الوزير الأردني الذي ينقل رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدداً من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.

في 15 فبراير 2023، استقبل الأسد الصفدي لدى وصوله دمشق في زيارة تضامنية مع الشعب السوري عقب الزلزال سوريا.

وأكد الصفدي أن الأردن سيواصل، بتوجيهات من الملك، بتقديم كل ما يمكن لمساعدة سوريا والشعب السوري على تجاوز هذه المحنة، ودعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين.

وأشار الصفدي إلى ضرورة أن تتعامل دول العالم مع هذه المحنة وفقًا للمبادئ الإنسانية، بما يضمن إيصال المساعدات والمواد الإغاثية إلى جميع المناطق المنكوبة دون تمييز أو تسييس للوضع الإنساني الذي يعاني منه السوريون، وفقًا لوكالة الأنباء السورية.5