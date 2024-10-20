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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس صلوات القداس الإلهي في بلغاريا.. صور

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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أقامت كنيسة الروم الأرثوذكس ببلغاريا صلوات القداس الإلهي في كنيسة سيدة البشارة بمدينة بلوفيديف، وترأس الصلوات البابا يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس.

جاء ذلك بمشاركة المتروبوليت نيقولاوس مطران المدينة بجانب حضور جالية كنيسة الروم هناك.

كما حضر السفير البلغاري إيفان يردانوف في دولة الإمارات وستانيسلاف ديميتروف القنصل العام في دبي وأبناء الجالية البلغارية.

حيث توجه الميتروبوليت نيقولاوس بالشكر والامتنان للبطريرك يوحنا وقدس الأرشمنديت برنابا والأرشمندريت اسحق الكليو الوقار بالشكر والمحبة على الاستقبال والاستضافة وقدموا للكنيسة أيقونة البشارة وأيقونة للقديس البار يوحنا ريلا البلغاري حيث تم تكريسهما بوجود الآباء والحضور.

بعد القداس الإلهي اجتمع الجميع حول مائدة محبة في صالون الكنيسة في لقاء ودي أخوي.


 

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