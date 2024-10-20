بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى إحدى راهبات مدرسة المعونة الدائمة

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق امس، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بياناً رسمياً ، نعى فيه ببالغ الحزن والأسى انتقال الأخت تكلا أبو الوي، من راهبات مدرسة المعونة الدائمة، إلى المجد السمائي.

وأشاد البطريرك في بيانه بمسيرة الأخت تكلا التي تميزت بالتفاني والمحبة والعطاء في خدمة الكنيسة والمجتمع.

كما عبر الأنبا إبراهيم إسحق، باسم مجلس البطاركة والأساقفة وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية في مصر، عن خالص التعازي للرهبنة ولكل شعب الكنيسة، مؤكدًا على رجاء القيامة الذي يحيا فيه المؤمنون.