رئيس إندونيسيا الجديد يتعهد بالقضاء على الفساد والفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبلاده

تعهد الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو اليوم /الأحد/ بالعمل مع الجميع من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها البلاد ووضع مصالح جميع الإندونيسيين فوق كل شيء.



وقال سوبيانتو - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه سيقود الحكومة الإندونيسية بإخلاص مع إعطاء الأولوية لمصالح جميع أفراد الشعب، بما في ذلك أولئك الذين لم يصوتوا له.. متعهدا بتنحية المصالح الشخصية جانبا.

كما حث الرئيس الجديد الشعب الإندونيسي على التحلي بالشجاعة لمواجهة التحديات القائمة بالفعل مثل القضاء على الفساد والفقر وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجالات مختلفة أبرزها الطاقة.

وشدد على أن إندونيسيا بحاجة إلى الوحدة والعمل الجماعي والتعاون وليس المشاحنات الطويلة، كما أكد أهمية وجود قادة حكماء.

وكان برابوو سوبيانتو قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية كثامن رئيس لإندونيسيا خلفا للرئيس المنتهية ولايته جاكو ويدودو، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي.

وأدى برابوو (73 عاما) ونائبه جبران راكابومينج راكا (37 عاما) اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان بالعاصمة جاكرتا خلال حفل تنصيب حضره كبار القادة والمسئولين من أكثر من 30 دولة من حول العالم، من بينهم نائب الرئيس الصيني هان زهنج، والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، وقائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي الأدميرال صموئيل بابارو.

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة في أنحاء العاصمة جاكرتا، إذ تم نشر قوات من الجيش والشرطة وغلق عدد من الطرق الرئيسية لتأمين الاحتفال.