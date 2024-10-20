عرض برنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "في سابقة تاريخية.. نظام المياه على الكوكب يدخل مرحلة اختلال"، فعلى مدار مئات السنوات تغيرت الطبيعة الاستهلاكية للبشر مما زاد الضغط على النظام البيئي وتبدلت الخريطة المناخية ليشهد كوكب الأرض أزمة غير مسبوقة تهدد استمرارية الحياة عليه.

وذكر التقرير، أن هذه الأزمة هي خروج دورة المياه العالمية عن توازنها الطبيعي، فهذا الاختلال الناتج عن عقود من الاستخدام المُفرط للأراضي وسوء إدارة الموارد المائية تفاقم بسبب التغيرات المناخية مما أدى إلى وضع ضغط هائل على هذه المنظومة الطبيعية.

دورة المياه ذلك النظام المعقد الذي ينظم حركة المياه بين المحيطات والغلاف الجوي والأرض يظهر الخلل فيها من خلال جفاف الأنهار وتقلص المساحات المائية واستنزاف الطبقات الجوفية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة مليارات البشر، إذ يعانون من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وتأثر الزراعة والإنتاج الزراعي بشكل كبير.