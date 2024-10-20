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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي المنتخب يؤدي اليمين الدستورية بقصر باردو

قيس سعيد
قيس سعيد
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ذكرت وكالة الأنباء التونسية / اليوم الأحد / أن الرئيس التونسي المنتخب لولاية ثانية "قيس سعيد" سيؤدي، غدا /الاثنين/، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة للمجلسين ستعقد في قصر باردو.

 


وفاز سعيّد، البالغ من العمر 66 عاما، بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 6 أكتوبر 2024، وتنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت يوم 11 أكتوبر الجاري، النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي بفوز المترشح قيس سعيّد من الدور الأول بنسبة 90.69 %.

الرئيس التونسي قيس سعيد اليمين الدستورية