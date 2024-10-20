الرئيس التونسي المنتخب يؤدي اليمين الدستورية بقصر باردو

ذكرت وكالة الأنباء التونسية / اليوم الأحد / أن الرئيس التونسي المنتخب لولاية ثانية "قيس سعيد" سيؤدي، غدا /الاثنين/، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة للمجلسين ستعقد في قصر باردو.



وفاز سعيّد، البالغ من العمر 66 عاما، بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 6 أكتوبر 2024، وتنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت يوم 11 أكتوبر الجاري، النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي بفوز المترشح قيس سعيّد من الدور الأول بنسبة 90.69 %.