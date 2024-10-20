صاحب الإيقاع البسيط.. ناقد: محمد فوزي من أهم الموسيقيين بالقرن الـ20

تحدث الدكتور أشرف عبدالرحمن، أستاذ النقد الموسيقي، عن الفنان محمد فوزي إحياء لذكرى وفاته اليوم، قائلا إنه من اهم الموسيقيين في القرن العشرين، بل في تاريخ الموسيقى العربية، إذ إنه كان سابقا عصره، مشيرا إلى أن موسيقى «فوزي» كانت قمة الشرقية على الرغم من اعتقاد البعض بأنه كان يعتمد على الموسيقى الغربية في بعض الأحيان خاصة عندما استخدم موسيقى «أكابيلا» في أغنية «كلمني .. طمني يا حبيبي».

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أن الموسيقى المصرية كانت متأثرة بالغناء التركي، ولكن الجيل الأول للموسيقى العربية كالفنان سيد درويش وخلافه غيروا ووضعوا شكلا للموسيقى العربية بشكل عام، موضحا أن موسيقى «فوزي» تميزت بالإيقاعات الخفيفة والبسيطة والتي توصف بـ«السهل الممتنع».

وتابع، أن محمد فوزي ينتمي للجيل الثاني من الموسيقى العربية الذي ضم العديد من الفنانين منهم فريد الأطراش وعبدالعزيز محمود وكارم محمود وأحمد صدقي ومحمود الشريف، مشيرا إلى أن هذا الجيل تأثر بالمسرح الغنائي.

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