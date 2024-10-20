إطلالة لريهام الشنواني من كواليس فيلم "المخفي"

نشرت النجمة الشابة "ريهام الشنواني" مجموعة من صور من داخل كواليس فيلم "المخفي" الذي من المقرر أن يبدأ عرضه بالسينمات المصرية بداية من يوم 23 أكتوبر، وظهرت مرتدية فستان زفاف وعلقت قائلة "أنا لبست فستان فرح في التمثيل أكتر ما شفته في الحقيقة"، فيلم المخفي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

من بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن وتأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

وعلى نطاق السباق الرمضاني تستعد ريهام لبداية تصوير مسلسل "أفلاطوني" من بطولة النجمة جميلة عوض ويتكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، ويكتبه شريف الألفي.

https://www.instagram.com/rehamelshanawany/?hl=ar