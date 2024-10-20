وصل جينيس.. رئيس جامعة المنصورة يعلن عن إنجازات ضخمة حققها مركز الحفريات الفقارية

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إنّ مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية يعتبر علامة مضيئة بالجامعة، موضحا أنّ المركز حقق إنجازا ضخما من خلال الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ اكتشف العام الماضي في أغسطس 2023 أصغر حفرية للحيتان في ملوك البحار والتي تبلغ عمر يتجاوز 41 مليون سنة، بالتالي تم الاعتراف بهذا الإنجاز من قبل موسوعة جينيس باعتباره أحد الأشياء النادرة على مستوى العالم.

وأضاف «خاطر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ دخول جامعة المنصورة لموسوعة جينيس بامتلاك أصغر حفرية لحوت يعود لـ41 مليون سنة كان بقيادة العالم هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية بالتعاون مع فريق من البحث العلمي.

وتابع: «فريق البحث بجامعة المنصورة ظل يبحث أكثر من 3 أو 4 سنوات للحصول على هذا النوع من الحيتان والاكتشافات النادرة، لكن هذا ليس أول مرة، إذ لدينا اكتشاف «منصوراسورس» منذ أكثر من 7 سنوات، وهو عبارة عن ديناصور آكل للعشب».