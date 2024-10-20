مناقشة إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة القرنة الجديدة غرب الأقصر

استقبل مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الأحد، وفد هيئة التخطيط العمراني لمناقشة وإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة القرنة الجديدة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التطوير بالمدينة وأهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح.
حضر اللقاء كلا من المهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والدكتور حسام عامر استشارى التخطيط العمراني، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، والمهندس عبدالسلام الشاطر سكرتير مركز القرنة ، كما تضمن الحضور عدد من أهالي ومسئولى القرنة، كما اجتمعت اللجنة مع شركاء التنمية واستمعت لهم لوضع مطالبهم حيز التنفيذ.
رئيس القرنة يشيد بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية
وخلال الاجتماع أشاد رئيس مركز ومدينة القرنة بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصاً على مواصلة وتكملة ما تم إنجازه فى هذا المجال.