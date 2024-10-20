مناقشة إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة القرنة الجديدة غرب الأقصر

استقبل مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الأحد، وفد هيئة التخطيط العمراني لمناقشة وإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة القرنة الجديدة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التطوير بالمدينة وأهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح.

حضر اللقاء كلا من المهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والدكتور حسام عامر استشارى التخطيط العمراني، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، والمهندس عبدالسلام الشاطر سكرتير مركز القرنة ، كما تضمن الحضور عدد من أهالي ومسئولى القرنة، كما اجتمعت اللجنة مع شركاء التنمية واستمعت لهم لوضع مطالبهم حيز التنفيذ.

رئيس القرنة يشيد بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية

وخلال الاجتماع أشاد رئيس مركز ومدينة القرنة بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصاً على مواصلة وتكملة ما تم إنجازه فى هذا المجال.

اجتماع المخطط الاستراتيجي (3)

اجتماع المخطط الاستراتيجي (1)