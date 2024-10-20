في ذكرى ميلادها.. ليلى فوزي أيقونة الجمال في السينما المصرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلادها.. ليلى فوزي أيقونة الجمال في السينما المصرية».

وأفاد التقرير: «تمر اليوم ذكرى ميلاد واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية الفنانة ليلى فوزي أو فيرجينيا جميلة الجميلات كما يحلو لمحبيها وصناع السينما أن يلقبوها، فكانت رمزا للجمال والموهبة».

وأضاف: «بدأت ليلى فوزي مشوارها الفني في الأربعنيات من خلال فيلم «مصنع الزوجات» عام 1941 مع محمود ذو الفقار وكوكا ومن إخراج نيازي مصطفى، وعلى مدار 60 عاما قدمت ليلى فوزي أكثر من 100 عمل فني، وكان أخر ظهور لها في مسلسل «فريكسا» عام 2004».

وتابع التقرير: «قدمت العديد من الأعمال الدرامية المميزة، من أشهرها «هوانم جاردن سيتي» و«علي الزيبق» و«الحرملك» و«بوابة الحلواني» و«نسر الشرق»، بينما في السينما شاركت في أفلام مميزة مثل «رصاصة في القلب» و«الناصر صلاح الدين» و«الجبل» و«ليلى بنت الشاطئ»».