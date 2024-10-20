محمود الضبع عميداً لـ "آداب قناة السويس"

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور محمود إبراهيم الضبع وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالعمل عميداً للكلية.

هذا وقد أستقبل الدكتور ناصر مندور - اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري - الدكتور محمود إبراهيم محمد عبد الرحمن الضبع لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد في المهمه الموكلة إليها.

يُذكر أن " الضبع" شغل العديد من المناصب القيادية منها :

خبير مناهج ومعد مواد تعليمية نمطية وغير نمطية من 1994-2005.

خبير مناهج اللغة العربية وخبير تقويم المناهج من 2005 -2007.

مدير تحرير مجلة " ياء" الإلكترونية من 2009 -2010.

مدرس النقد الأدبي الحديث 2006-2011.

مدير التحرير والنشر ، المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة 2011-2014.

مدير وحدة الجودة كلية الآداب 2013-2015.

نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة من 2015-2016

أستاذ النقد الأدبي الحديث 2016 حتى الآن.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة 2016 -2017.

رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب من 2018-2019.

وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 2019-2020.

وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون الدراسات العليا والبحوث 15 مايو 2024 حتى الآن