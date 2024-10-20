البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 30,102.71 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.26%، وصولًا إلى مستوى 3,144.35 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.11%، وصولًا إلى 6,366.21 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.18%، وصولًا إلى 7,654.3 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.09%، ليصل إلى مستوى 10,769.44 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.24%؛ ليصل إلى مستوى 3,144.83 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.12%، مسجلًا 13,152.44 نقطة.