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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 30,102.71 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.26%، وصولًا إلى مستوى 3,144.35 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.11%، وصولًا إلى 6,366.21 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.18%، وصولًا إلى 7,654.3 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.09%، ليصل إلى مستوى 10,769.44 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.24%؛ ليصل إلى مستوى 3,144.83 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.12%، مسجلًا 13,152.44 نقطة.

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