ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر.. قفزات جديدة تزامنًا مع زيادة السعر العالمي - شاهد

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بالقفزة الكبيرة في السعر العالمي الذي سجل مستويات تاريخية جديدة، ويُعتبر سعر الذهب العالمي المحرك الرئيسي للأسعار المحلية، حيث أدى هذا الارتفاع إلى زيادة ملحوظة في أسعار الذهب المحلي.

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، صعودًا قدره 55 جنيهًا خلال يومين فقط.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم الأحد:

عيار 24: 4240 جنيه

4240 جنيه عيار 21: 3710 جنيه

3710 جنيه عيار 18: 3180 جنيه

3180 جنيه سعر الجنيه الذهب: 29680 جنيه

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الذهب اليوم 2721 دولارًا.

تستمر الأسواق في متابعة هذه التقلبات، حيث يظل المستثمرون حذرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.