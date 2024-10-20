وزير الزراعة: الهيكل التنظيمي الجديد يتضمن 75 وظيفة فقط

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الهيكل التنظيمي الجديد تضمن 75 وظيفة، وبعد مراجعة هذه الهياكل لوحظ غلق الكثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج الوزارة إليها، ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة، وبذلك يصبح الهيكل الجديد شامل لكل ما تحتاجه إليه الوزارة حتى يتثنى للوزارة أداء العمل المنوط لها على أكمل وجه.

وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته أمام مجلس النواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»: أنَّه «تمّ إصدار 55 قرارا وزاريا لشغل تلك الوظائف، مبينة كالتالي: عدد واحد معاون وزير، و3 رؤساء قطاع و8 رؤساء إدارات مركزية و4 مدير عام، و12 مدير معهد، و3 مدراء مزرعة أفريقية خارج البلاد، و24 مدير مديرية زراعة وطب بيطري».

وتابع أنَّه تمّ الاستغناء عن 85% من القيادات العاملة مما تجاوزا سن التقاعد، والمستهدف استكمال باقي الإجراءات خلال الـ3 أشهر المقبلة.