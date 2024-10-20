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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية تطالب المنظمات الدولية بالتدخل لإجلاء المصابين في شمال غزة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان
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قال الدكتور معتصم صلاح عضو لجنة الطوارئ بالصحة الفلسطينية إنه تم انقطاع الإمدادات الطبية عن ثلاثة مستشفيات رئيسية في شمال غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف، عضو لجنة الطوارئ بالصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: أنه تم وصول عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان بعد مجزرة بيت لاهيا.

 وتابع الدكتور معتصم صلاح، نطالب المنظمات الدولية بالتدخل لإجلاء المصابين جراء الغارات الإسرائيلية في شمال غزة.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراتٍ على منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 80 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين.

وأكد مُراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، أنّ نحو 80 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، وهناك أكثر من 100 مفقود حتى الآن جراء المجزرة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب الطواقم الطبية بإخلاء مستشفيات شمال قطاع غزة وتركها على الفور.

ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية ما حدث في بيت لاهيا بأنه "مجزرة مروعة"؛ كما نقلت وسائل إعلام عن مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، أنّ هناك أكثر من 50 شخصًا موجودين تحت الركام.

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